Гривня на закрытии межбанка ослабла
1 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,35 - 27,37 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,35 - 27,37 гривни;
Евро - 32,48 - 32,51 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,19 - 27,39 гривни. Евро покупают по 32,19 гривни, продают по 32,54 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,20 - 27,33 гривни, евро - 32,31 - 32,42 гривни.
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Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 1 июля на уровне 27,23 гривни.
1 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,28 - 27,30 гривни.
30 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установилась на уровне 27,28 - 27,30 гривни.
Экономическая правда
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