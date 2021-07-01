Курс валют на 1 июля: межбанк, "черный" и наличный рынки
1 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,39 - 27,41 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 12:05 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,39 - 27,41 гривни;
Евро - 32,44 - 32,46 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,16 - 27,39 гривни. Евро покупают по 32,13 гривни, продают по 32,51 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,22 - 27,31 гривни, евро - 32,28 - 32,43 гривни.
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Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 1 июля на уровне 27,23 гривни.
30 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установилась на уровне 27,28 - 27,30 гривни.
Экономическая правда
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