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Курс валют на 1 июля: межбанк, "черный" и наличный рынки

Четверг, 1 июля 2021, 12:17
 
фото: нбу

1 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,39 - 27,41 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 12:05 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,39 - 27,41 гривни;

Евро - 32,44 - 32,46 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,16 - 27,39 гривни. Евро покупают по 32,13 гривни, продают по 32,51 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,22 - 27,31 гривни, евро - 32,28 - 32,43 гривни.

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Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 1 июля на уровне 27,23 гривни.

30 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установилась на уровне 27,28 - 27,30 гривни.

Экономическая правда

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