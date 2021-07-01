Офіційний курс: гривня ослабла до долара та євро

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Національний банк ослабив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 1 липня на рівні 27,23 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 32,35 грн (на 30 червня – 32,30 гривні).

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Нагадуємо:

30 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилася на рівні 27,28 - 27,30 гривні.

30 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,18 - 27,20 гривні.

Економічна правда