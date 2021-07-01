Всі розділи
Укр / Рус

Офіційний курс: гривня ослабла до долара та євро

Четвер, 1 липня 2021, 11:09
 
фото: нбу

Національний банк ослабив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 1 липня на рівні 27,23 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 32,35 грн (на 30 червня – 32,30 гривні).

Рекомендуємо почитати: Сезонне загострення. Як довго ще падатиме долар?

Нагадуємо:

30 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилася на рівні 27,28 - 27,30 гривні.

30 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,18 - 27,20 гривні.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

курс гривня

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Гривня ослабла до долара на закритті міжбанку 30 червня 2021, 17:53
Гривня зміцніла на закритті міжбанку 29 червня 2021, 17:31
Курс валют на 25 червня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки 25 червня 2021, 11:44
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!