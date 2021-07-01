Офіційний курс: гривня ослабла до долара та євро
Четвер, 1 липня 2021, 11:09
Національний банк ослабив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 1 липня на рівні 27,23 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 32,35 грн (на 30 червня – 32,30 гривні).
Рекомендуємо почитати: Сезонне загострення. Як довго ще падатиме долар?
Нагадуємо:
30 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилася на рівні 27,28 - 27,30 гривні.
30 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,18 - 27,20 гривні.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua