Гривня ослабла до долара на закритті міжбанку
30 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,28 - 27,30 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США – 27,28 - 27,30 гривні;
Євро – 32,28 - 32,41 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,09 – 27,31 гривні. Євро купують по 32,14 гривні, продають по 32,51 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,14 - 27,22 гривні, євро - 32,31 - 32,41 гривні.
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Нагадуємо:
30 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,18 - 27,20 гривні.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 22 копійки, встановивши його на 30 червня на рівні 27,18 гривні.
Економічна правда
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