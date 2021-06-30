Гривня ослабла до долара на закритті міжбанку

фото: нбу

30 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,28 - 27,30 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 27,28 - 27,30 гривні;

Євро – 32,28 - 32,41 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,09 – 27,31 гривні. Євро купують по 32,14 гривні, продають по 32,51 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,14 - 27,22 гривні, євро - 32,31 - 32,41 гривні.

Рекомендуємо почитати: Сезонне загострення. Як довго ще падатиме долар?

Нагадуємо:

30 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,18 - 27,20 гривні.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 22 копійки, встановивши його на 30 червня на рівні 27,18 гривні.

Економічна правда