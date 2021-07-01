Из НБУ уходит третий директор департамента за сутки

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Директор Департамента сопровождения кредитов Национального банка Олег Новаковский заявил, что завершает работу в НБУ.

Об этом он написал в Facebook.

"Сегодня я завершаю свою работу в Национальном банке Украины.

Самый главный итог - с абсолютной уверенностью могу гарантировать, что ни один рефинанс за эти шесть лет не был выдан (так же как и не был не выдан) "с целью получения неправомерной выгоды для себя и/или других неустановленных лиц" или "потому, что так решило руководство".

Я был счастлив работать вместе с невероятными профессионалами и сильными личностями. Работать в организации, которая доказала, что государственное учреждение в Украине может быть современным, прогрессивным, ценностным и эффективным. Которое, к сожалению, продемонстрировало также и то, что вроде бы забытые "совковые" практики могут быть возобновлены быстрее, чем за год", - отметил Новаковский.

Напомним:

Команда руководителей Департамента лицензирования полным составом подала руководству НБУ заявления об увольнении из-за отхода регулятора от стандартов работы.

Нацбанк заявляет, что 9 сотрудников департамента лицензирования НБУ подали заявления об увольнении - Департамент будет продолжать работу в штатном режиме.

Директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук заявил, что планирует завершить работу в Нацбанке.

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Экономическая правда