В "Борисполе" назвали имя нового гендиректора

фото з відкритих джерел

По результатам открытого конкурса на должность директора ГП МА "Борисполь" наблюдательный совет определил победителем Алексея Дубревского.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Как отмечают в ведомстве, Дубревский работает в сфере управления авиаинфраструктуры 15 лет. В частности, в разные периоды он работал в LufthansaAG, Международном аэропорту Донецк, Международном аэропорту Рас-эль-Хайма (ОАЭ).

Последние 2 года новый глава "Борисполя" руководил Международным аэропортом "Запорожье".

Среди первоочередных задач для Дубревского - улучшение сервиса такси при аэропорте, развитие безбарьерности для маломобильных групп населения, создание условий для системного повышения квалификации работников.

Как отметил министр инфраструктуры Александр Кубраков, также целью является начать ответственно относиться к размещению рекламы в аэропорту. "Здесь формируется первое впечатление о нас как страну. И мы - это не только онлайн-казино", – добавил он.

Кроме того, среди приоритетов является расширение карты полетов и выход на украинский рынок новых авиаперевозчиков.

Напоминаем:

Наблюдательный совет аэропорта "Борисполь" определил шорт-лист кандидатов на должность генерального директора аэропорта.

Набсовет ГП "Международный аэропорт "Борисполь" объявил конкурсный отбор на должность гендиректора аэропорта - должность стала вакантной после назначения предыдущего гендиректора Павла Рябикина главой Гостаможслужбы.

Кабинет министров на заседании 18 ноября 2020 года назначил бывшего руководителя "Борисполя" Павла Рябикина председателем Государственной таможенной службы.

До назначения нового руководителя обязанности главы аэропорта выполняет Олег Струк.

Экономическая правда