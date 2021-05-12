Аэропорт "Борисполь" ищет нового гендиректора

Набсовет ГП "Мижнродний аэропорт "Борисполь" объявил конкурсный отбор на должность гендиректора аэропорта - должность стала вакантной после назначения предыдущего гендиректора Павла Рябикина главой Гостаможслужбы.

Об этом сообщается на сайте аэропорта.

"Руководитель предприятия осуществляет текущее (оперативное) руководство предприятием, организует его производственно-хозяйственную, социально-бытовую деятельность, обеспечивает выполнение задач предприятия, предусмотренных законодательством, уставом предприятия и заключенным контрактом", - говорится в объявлении.

Среди обязанностей гендиректора:

содействие увеличению конкуренции в авиационных перевозках путем привлечения новых авиаперевозчиков, в том числе лоу-кост перевозчиков;

создание прозрачных и равных условий для всех перевозчиков;

развитие предприятия как узлового аэропорта региона;

внедрение антикризисных мер с целью преодоления последствий, вызванных COVID-19;

развитие инфраструктуры предприятия, в частности успешная реализация проекта "Реконструкция летной зоны №2", который финансируется Европейским инвестиционным банком;

развитие неавиационной направления деятельности предприятия;

развитие направления обработки грузов и почты на предприятии.

Среди требований к кандидатам для участия в конкурсе:

образование. Высшее образование (магистр, специалист). Последипломное образование (диплом делового администрирования и/или последипломное образование, полученное в украинских или иностранных учреждениях высшего образования/образовательных учреждениях IATA);

знание языков. Свободное владение украинским и английским языками;

стаж работы в транспортной или авиационной отрасли на крупных/стратегических предприятиях - не менее 10 лет;

стаж работы по на руководящих должностях в авиационной отрасли - не менее 5 лет;

знание основ законодательства в авиационной сфере, тенденций и перспектив развития отрасли;

успешный опыт отношений с собственником, работы с международными инвесторами, учреждениями, развитие отношений как в государственной, так и негосударственной сферах;

глубокое понимание принципов и ценностей корпоративного управления;

доказанный и успешный опыт реформирования на предприятии;

безупречная деловая репутация;

отсутствие судимости и способность занимать должность.

В случае, если победитель конкурсного отбора не является гражданином Украины, до момента заключения с ним контракта он в обязательном порядке должен получить гражданство Украины.

Кандидаты на должность должны подать заявление об участии в отборе, копию документа, удостоверяющего личность, копию трудовой книжки или документов, удостоверяющих опыт работы, копию документа о высшем образовании.

А также - согласие на обработку персональных данных, биографическую справку (резюме) и конкурсное предложение (на украинском и английском языках).

Конкурсное предложение может содержать:

первоочередной план действий в течение одного года;

меры по повышению конкурентоспособности предприятия;

объем поступления средств в бюджеты;

предложения по развитию инфраструктуры предприятия;

предложения по ожидаемой динамики улучшения основных показателей финансово-хозяйственной деятельности.

Заявления об участии в конкурсном отборе принимаются с 12 до 25 мая 2021 года включительно.

Результаты конкурса должны объявить до 7 июля.

Напомним:

Кабинет министров на заседании 18 ноября 2020 года назначил бывшего руководителя "Борисполя" Павла Рябикина председателем Государственной таможенной службы.

До назначения нового руководителя обязанности главы аэропорта выполняет Олег Струк.

Экономическая правда