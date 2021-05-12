Аэропорт "Борисполь" ищет нового гендиректора
Набсовет ГП "Мижнродний аэропорт "Борисполь" объявил конкурсный отбор на должность гендиректора аэропорта - должность стала вакантной после назначения предыдущего гендиректора Павла Рябикина главой Гостаможслужбы.
Об этом сообщается на сайте аэропорта.
"Руководитель предприятия осуществляет текущее (оперативное) руководство предприятием, организует его производственно-хозяйственную, социально-бытовую деятельность, обеспечивает выполнение задач предприятия, предусмотренных законодательством, уставом предприятия и заключенным контрактом", - говорится в объявлении.
Среди обязанностей гендиректора:
- содействие увеличению конкуренции в авиационных перевозках путем привлечения новых авиаперевозчиков, в том числе лоу-кост перевозчиков;
- создание прозрачных и равных условий для всех перевозчиков;
- развитие предприятия как узлового аэропорта региона;
- внедрение антикризисных мер с целью преодоления последствий, вызванных COVID-19;
- развитие инфраструктуры предприятия, в частности успешная реализация проекта "Реконструкция летной зоны №2", который финансируется Европейским инвестиционным банком;
- развитие неавиационной направления деятельности предприятия;
- развитие направления обработки грузов и почты на предприятии.
Среди требований к кандидатам для участия в конкурсе:
- образование. Высшее образование (магистр, специалист). Последипломное образование (диплом делового администрирования и/или последипломное образование, полученное в украинских или иностранных учреждениях высшего образования/образовательных учреждениях IATA);
- знание языков. Свободное владение украинским и английским языками;
- стаж работы в транспортной или авиационной отрасли на крупных/стратегических предприятиях - не менее 10 лет;
- стаж работы по на руководящих должностях в авиационной отрасли - не менее 5 лет;
- знание основ законодательства в авиационной сфере, тенденций и перспектив развития отрасли;
- успешный опыт отношений с собственником, работы с международными инвесторами, учреждениями, развитие отношений как в государственной, так и негосударственной сферах;
- глубокое понимание принципов и ценностей корпоративного управления;
- доказанный и успешный опыт реформирования на предприятии;
- безупречная деловая репутация;
- отсутствие судимости и способность занимать должность.
В случае, если победитель конкурсного отбора не является гражданином Украины, до момента заключения с ним контракта он в обязательном порядке должен получить гражданство Украины.
Кандидаты на должность должны подать заявление об участии в отборе, копию документа, удостоверяющего личность, копию трудовой книжки или документов, удостоверяющих опыт работы, копию документа о высшем образовании.
А также - согласие на обработку персональных данных, биографическую справку (резюме) и конкурсное предложение (на украинском и английском языках).
Конкурсное предложение может содержать:
- первоочередной план действий в течение одного года;
- меры по повышению конкурентоспособности предприятия;
- объем поступления средств в бюджеты;
- предложения по развитию инфраструктуры предприятия;
- предложения по ожидаемой динамики улучшения основных показателей финансово-хозяйственной деятельности.
Заявления об участии в конкурсном отборе принимаются с 12 до 25 мая 2021 года включительно.
Результаты конкурса должны объявить до 7 июля.
Напомним:
Кабинет министров на заседании 18 ноября 2020 года назначил бывшего руководителя "Борисполя" Павла Рябикина председателем Государственной таможенной службы.
До назначения нового руководителя обязанности главы аэропорта выполняет Олег Струк.
Экономическая правда
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