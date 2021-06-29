Набсовет "Борисполя" определил шорт-лист кандидатов на должность гендиректора

Наблюдательный совет аэропорта "Борисполь" определил шорт-лист кандидатов на должность генерального директора аэропорта.

Об этом заявил глава наблюдательного совета аэропорта "Борисполь" Владимир Жмак, передает пресс-служба "Борисполя".

"В начале мая наблюдательный совет объявил конкурс на должность генерального директора аэропорта. В течение месяца мы получили десятки конкурсных предложений от ведущих топ-менеджеров отрасли, в июне провели большое количество собеседований.

Наблюдательный совет определился с шорт-листом кандидатов. Мы уверены, что аэропорт сможет ускорить темпы восстановления и роста", - сказал Жмак.

Результаты конкурса будут обнародованы в начале июля 2021 года.

Напомним:

Набсовет ГП "Мижнродний аэропорт "Борисполь" объявил конкурсный отбор на должность гендиректора аэропорта - должность стала вакантной после назначения предыдущего гендиректора Павла Рябикина главой Гостаможслужбы.

Кабинет министров на заседании 18 ноября 2020 года назначил бывшего руководителя "Борисполя" Павла Рябикина председателем Государственной таможенной службы.

До назначения нового руководителя обязанности главы аэропорта выполняет Олег Струк.

Экономическая правда