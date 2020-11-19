Стало известно, кто временно возглавит аэропорт "Борисполь" вместо Рябикина

Исполнять обязанности генерального директора государственного предприятия "Международный аэропорт "Борисполь" будет Олег Струк, который занимал должность заместителя гендиректора по инженерно-техническому обеспечению и развитию персонала.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Отмечается, что Струк будет исполнять обязанности руководителя аэропорта до назначения нового руководителя.

Кабинет министров на заседании 18 ноября назначил бывшего руководителя "Борисполя" Павла Рябикина главой Государственной таможенной службы.

Рябикин занимал должность генерального директора аэропорта "Борисполь" с марта 2017 года.

До этого работал заместителем министра транспорта и связи, заместителем главы КГГА, а также народным депутатом трех созывов.

Напоминаем:

Ранее сообщалось, что следователи Службы безопасности Украины раскрыли противоправный механизм, организованный топ-менеджментом международного аэропорта "Борисполь" при закупке услуг по капитальному строительству объектов транспортной инфраструктуры.

"Во время выполнения договорных обязательств по строительству транспортных сооружений представители генподрядчика вступили в сговор с топ-менеджментом аэропорта. В 2017-2018 годах они вместе фальсифицировали объемы выполненных работ и поставленных строительных материалов", - говорилось в сообщении СБУ.

В 2017-2018 годах генеральным директором "Борисполя" был Павел Рябикин. Его заместителями работали Евгений Дыхне и финансовый директор Кирилл Звонарев.

Экономическая правда