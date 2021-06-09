Кабмин назначил двух новых заместителей министра инфраструктуры
Кабмин на заседании 9 июня назначил двух новых заместителей министра инфраструктуры.
Об этом сообщает пресс-служба министерства в Facebook.
В частности, Юрия Васькова назначили заместителем, Анну Юрченко - заместителем министра по вопросам европейской интеграции.
Юрий Васьков - бывший директор ООО "Укрмара", в 2015-2016 годах был заместителем министра инфраструктуры (по вопросам морского и речного транспорта).
Также ранее возглавлял Администрацию морских портов Украины. В течение 10 лет работал на ГП "Одесский морской торговый порт", в частности возглавлял предприятие.
По совместительству работал преподавателем в Одесской национальной морской академии и Одесском национальном морском университете.
Анна Юрченко до назначения занимала должность начальника Управления международного сотрудничества и инвестиционной политики в Укравтодоре.
В "Укравтодоре" работала с 2010 года.
"За время работы осуществляла управление проектами сотрудничества с международными финансовыми организациями: Всемирный банк, ЕБРР, ЕИБ. Также занималась подготовкой проектов государственно-частного партнерства и проектов кредитных соглашений на основе взаимопомощи и экспортных кредитов", - говорится в сообщении.
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Напоминаем:
Верховная Рада поддержала назначение председателя Укравтодора Александра Кубракова на должность министра инфраструктуры, решение поддержали 284 депутата.
Верховная Рада поддержала увольнение министра инфраструктуры Владислава Криклия - он возглавлял ведомство 20 месяцев.
Экономическая правда
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