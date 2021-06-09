Кабмин назначил двух новых заместителей министра инфраструктуры

Кабмин на заседании 9 июня назначил двух новых заместителей министра инфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-служба министерства в Facebook.

В частности, Юрия Васькова назначили заместителем, Анну Юрченко - заместителем министра по вопросам европейской интеграции.

Юрий Васьков - бывший директор ООО "Укрмара", в 2015-2016 годах был заместителем министра инфраструктуры (по вопросам морского и речного транспорта).

Также ранее возглавлял Администрацию морских портов Украины. В течение 10 лет работал на ГП "Одесский морской торговый порт", в частности возглавлял предприятие.

По совместительству работал преподавателем в Одесской национальной морской академии и Одесском национальном морском университете.

Анна Юрченко до назначения занимала должность начальника Управления международного сотрудничества и инвестиционной политики в Укравтодоре.

В "Укравтодоре" работала с 2010 года.

"За время работы осуществляла управление проектами сотрудничества с международными финансовыми организациями: Всемирный банк, ЕБРР, ЕИБ. Также занималась подготовкой проектов государственно-частного партнерства и проектов кредитных соглашений на основе взаимопомощи и экспортных кредитов", - говорится в сообщении.

Читайте также: На выход. Как и на кого Зеленский меняет министров в правительстве

Напоминаем:

Верховная Рада поддержала назначение председателя Укравтодора Александра Кубракова на должность министра инфраструктуры, решение поддержали 284 депутата.

Верховная Рада поддержала увольнение министра инфраструктуры Владислава Криклия - он возглавлял ведомство 20 месяцев.

Экономическая правда