Новости 8 июня: газовый бартер с Египтом, новый экономический прогноз

О газовом бартере. Египет с импортеров природного газа перешел в разряд производителей благодаря открытию месторождений на шельфе Средиземного моря, поэтому одно из перспективных направлений сотрудничества - экспорт газа в Украину по бартерным операциям на зерно и другую продукцию.

О Приватбанке. 8 июня 2021 года Национальный банк согласовал Герхарда Бьоша на должность председателя правления ПриватБанка.

Об американском трубопроводе. В США удалось вернуть большую часть биткоинов, которые компания Colonial Pipeline заплатила хакерам после кибератаки - она является распорядителем одного из крупнейших трубопроводов страны.

О Криклие. Экс-министр инфраструктуры Владислав Криклий заинтересован возглавить холдинг по управлению государственными активами, который может быть создан в Украине, и рассматривает возможность участия в конкурсе на главу Укрзализныци.

Об экономическом прогнозе. Всемирный банк улучшил прогноз развития мировой экономики на 2021 год с 4,1% до 5,6%, что станет самым большим скачком в ВВП за 80 лет, однако для развивающихся стран прогноз упал до 2,9%.

Эксклюзив ЭП

Петля на шее человечества: как Украина вместе с миром падает в долговую яму

Потеряв из-за пандемии часть доходов, физлица, бизнес и целые страны последний год жили в долг. Чем может обернуться для мира триллион долларов кредитов и выстоит ли Украина в схватке между кредиторами и должниками? (укр)