Приватбанк официально получил нового руководителя - НБУ
8 июня 2021 года Национальный банк согласовал Герхарда Бьоша на должность председателя правления ПриватБанка.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Правление Нацбанка согласовало кандидатуру Герхарда Бьоша на должность председателя правления государственного ПриватБанка по результатам рассмотрения пакета документов и собеседования, проведенного регулятором.
Бьош назначен сроком на пять лет. С ноября 2010 года до 30 апреля 2021 года он занимал должность первого заместителя председателя правления Райффайзен Банка Аваль.
В пресс-служба ПриватБанка добавили, что конкурс на должность председателя правления, в результате которого появился шортлист, был жестким и отвечал всем законодательным и нормативным требованиям.
Напоминаем:
Наблюдательный совет "ПриватБанка" назначила Герхарда Бьош новым председателем правления.
Экономическая правда
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