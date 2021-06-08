Приватбанк официально получил нового руководителя - НБУ

8 июня 2021 года Национальный банк согласовал Герхарда Бьоша на должность председателя правления ПриватБанка.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Правление Нацбанка согласовало кандидатуру Герхарда Бьоша на должность председателя правления государственного ПриватБанка по результатам рассмотрения пакета документов и собеседования, проведенного регулятором.

Бьош назначен сроком на пять лет. С ноября 2010 года до 30 апреля 2021 года он занимал должность первого заместителя председателя правления Райффайзен Банка Аваль.

В пресс-служба ПриватБанка добавили, что конкурс на должность председателя правления, в результате которого появился шортлист, был жестким и отвечал всем законодательным и нормативным требованиям.

Напоминаем:

Наблюдательный совет "ПриватБанка" назначила Герхарда Бьош новым председателем правления.

Экономическая правда