Криклий рассказал, какие должности в госсекторе рассматривает

Экс-министр инфраструктуры Владислав Криклий заинтересован возглавить холдинг по управлению государственными активами, что может быть создан в Украине, и рассматривает возможность участия в конкурсе на голову Укрзализныци.

Об этом он рассказал в интервью Интерфакс-Украина.

"Некоторое время назад прозвучала идея о создании в Украине холдинга по управлению госактивами. Вот это большой и серьезный вызов, и прежде всего представление и защита интересов государства как собственника, и регулярная работа с международными партнерами и инвесторами.

Можно также добавить туда и подготовку концессионных проектов, поскольку Министерство инфраструктуры было, по сути, моносекторальним игроком в этом направлении", - заявил он.

По его словам, он также рассматривает возможность отправиться на конкурс на должность председателя правления "Укрзализныци". Однако не планирует идти в наблюдательный совет предприятия из-за конфликта интересов.

"Вместе с тем, у меня самого здесь очень двоякое ощущение. С одной стороны, я знаю проблемы компании, начиная от тарифов и заканчивая кадровыми вопросами, и понимаю текущие критические задачи, поэтому мне не нужно долго раскачиваться для работы. С другой - мне сложно сказать, насколько это будет корректно с моей стороны ", - подчеркнул Криклий.

Экс-министр инфраструктуры также отметил, что рассматривает возможность вернуться в частный сектор, преимущественно в ІТ.

"Чтобы идти по этому пути [работы в министерстве] дальше, необходимо сделать над собой сверхусилия. Видимо, хотелось бы сместить фокус работы в более практическую плоскость, чтобы результаты работы можно было увидеть не когда-нибудь, а в более коротком горизонте", - отметил он.

Напоминаем:

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что после отставки экс-министр экономики и инфраструктуры Игорь Петрашко и Владислав Криклий получат новые должности, Петрашко будет координировать земельной реформе в Офисе президента.

Верховная Рада поддержала назначение председателя Укравтодора Александра Кубракова на должность министра инфраструктуры, решение поддержали 284 депутата. Кубраков возглавил ведомство вместо Владислава Криклия.