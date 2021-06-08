Любченко обсудил с директором ЕБРР возобновление работы номинационного комитета

Первый вице-премьер - министр экономики Алексей Любченко провел встречу с управляющим директором ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне - они, в частности, обсудили реформу корпоративного управления в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что в мероприятии приняли заместители министра Кристина Голубицкая и Тарас Качка и представители ЕБРР - заместитель главы ЕБРР в Украине Ирина Кравченко, заместитель главы ЕБРР в Украине по вопросам промышленности, торговли и агробизнеса Леся Кузьменко, заместитель главы ЕБРР в Украине по вопросам устойчивой инфраструктуры Марк Магалецкий, старший советник ЕБРР по управлению Анна Кожемяченко.

"В частности, европейских коллег проинформировали о приоритетах в работе министерства и правительства. В фокусе - реформа корпоративного управления, климатическая трансформация экономики, декарбонизация энергетики, поддержка малого и среднего бизнеса", - говорится в сообщении.

"Реформа корпоративного управления государственными предприятиями является одной из главных, которую мы рассматриваем как инструмент привлечения инвестиций в украинскую экономику. Весь вопрос заключается в плоскости правил, стабильности этих правил и соблюдении их всеми участниками рынка", - сказал Любченко.

"Представители ЕБРР озвучили ключевые приоритеты деятельности в Украине, в том числе, продолжение сотрудничества с "Укравтодором" в рамках Меморандума об укреплении корпоративного управления и проведения антикоррупционной политики, а также обновление состава руководящего комитета, созданного в соответствии с Меморандумом.

Отдельно стороны обсудили вопрос возобновления работы Номинационного Комитета для определения нового состава наблюдательных советов в соответствии с лучшими международными стандартами", - добавили в министерстве.

Напоминаем:

Премьер Денис Шмыгаль провел встречу с членами номинационного комитета о продлении реализации корпоративной реформы в Украине - по его словам, правительство расширило состав комитета, добавив должность для представителя ЕС.

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил возобновить работу комитета по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий.

Независимые члены комитета прекратили свою работу в конце апреля после того, как Кабмин сменил руководство "Нафтогаза". Тогда они заявили, что прекращают свое участие до тех пор, пока не будет ясности относительно плана действий по реформе корпоративного управления и четкого обязательства правительства уважать институты корпоративного управления.

Экономическая правда