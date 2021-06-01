Возобновление работы номинационного комитета: Кабмин добавил должность для представителя ЕС

Премьер Денис Шмыгаль провел встречу с членами номинационного комитета о продлении реализации корпоративной реформы в Украине - по его словам, правительство расширило состав комитета, добавив должность для представителя ЕС.

Об этом сообщает Правительственный портал.

На встрече также присутствовали первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко, министр финансов Сергей Марченко и заместитель руководителя Офис президента Юлия Свириденко.

"Стороны обсудили возобновление работы Номинационного комитета, совершенствование порядков отбора руководителей и членов наблюдательных советов государственных компаний и изменения в законодательство относительно корпоративного управления юридических лиц, акционером которых является государство.

Премьер-министр подчеркнул необходимость скорейшего возобновления работы Номинационного комитета. Он сообщил, что правительство расширило состав комитета, добавив должность для представителя Европейского Союза", - говорится в сообщении.

"Такая договоренность была достигнута с послами стран G7. Поэтому ожидаем от Евросоюза представителя, который смог бы присоединиться к работе комитета и повысить качество подбора кандидатов в наблюдательные советы", - заявил Шмыгаль.

Также, по словам премьера, достигнуто соглашение о возобновлении работы членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз", и вскоре будет завершено техническое оформление соответствующих договоренностей.

Шмыгаль предложил членам номинационного комитета разработать дорожную карту по дальнейшей реализации корпоративной реформы в Украине.

"Рассчитываем, что уже в первой половине июня нам удастся провести заседание комитета, на котором будут рассмотрены назначении членов наблюдательных советов ключевых украинских государственных предприятий", - сказал он.

Шмыгаль также представил для обсуждения дорожную карту из первоочередных шагов, чтобы выкристаллизировать корпоративную реформу и повысить их эффективность.

"Украина видит в реформе корпоративного управления действенный механизм для улучшения работы стратегически важных государственных предприятий. Мы твердо настроены внедрять эту модель в дальнейшем, чтобы компании развивались и были эффективными", - резюмировал он.

Премьер поручил первому вице-премьер-министру провести следующее совещание с членами комитета для утверждения плана его работы.

Напоминаем:

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил возобновить работу комитета по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий.

Независимые члены комитета прекратили свою работу в конце апреля после того, как Кабмин сменил руководство "Нафтогаза". Тогда они заявили, что прекращают свое участие до тех пор, пока не будет ясности относительно плана действий по реформе корпоративного управления и четкого обязательства правительства уважать институты корпоративного управления.

Экономическая правда