Goldman Sachs прогнозирует уменьшение перебоев с поставками чипов во второй половине года

Аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что ситуация с перебоями в поставках микросхем во второй половине 2021 года улучшится.

Об этом в комментарии телеканалу CNBC сказал главный экономист Goldman Sachs по странам Азии Эндрю Тилтон.

"Наши аналитики считают, что сейчас мы, вероятно, находимся в худшем периоде. На лицо большие потрясения в таких отраслях, как автомобилестроение. Но постепенно они пойдут на спад в течение второго полугодия", - сказал он.

По его словам, в таких странах, как Япония, Тайвань и Южная Корея произошло "заметное ужесточение" в цепочке поставок и задержки отгрузки.

"Это повлияет на сектора переработки и сбыта. Производство автомобилей - один из них", - сказал Тилтон.

Экономист также призвал внимательно следить за ситуацией на Тайване - заводы по производству микросхем ежедневно потребляют огромное количество воды, а Тайвань, где находится крупнейший в мире производитель чипов, сталкивается с сильнейшим дефицитом воды за 56 лет.

В то же время министр торговли США Джина Раймондо считает, что глобальный дефицит полупроводников будет наблюдаться и в 2022 году.

"В течение следующего года это будет ежедневной проблемой", - сказала она в эфире CNBC.

По ее словам, администрация президента Джо Байдена сделает все возможное, чтобы помочь частному сектору справиться с проблемой.

Напоминаем:

Американский производитель электрокаров Tesla изучает возможность покупки завода по производству микросхем - собственный завод поможет компании преодолеть последствия глобального дефицита чипов.

Во время карантина, вызванных пандемией, техиндустрия претерпела бурного спроса на ноутбуки и планшеты, что стало одной из причин нехватки полупроводников в мире. Дефицит также ухудшили санкции против китайских техкомпаний и закрытия заводов на локдауны.

В частности, из-за нехватки чипов, Hyundai объявил о временном закрытии завода в Корее - аналогичные решения ранее приняли Honda Motor Co Ltd и General Motors Co по заводов в Северной Америке.

Гендиректор американского производителя полупроводниковых элементов и устройств Intel Пэт Гелсинджер заявил, что для устранения глобального дефицита полупроводников может потребоваться несколько лет.

Экономическая правда