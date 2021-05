В Intel заявили, что дефицит чипов может длиться несколько лет

Гендиректор американского производителя полупроводниковых элементов и устройств Intel Пэт Гелсинджер заявил, что для устранения глобального дефицита полупроводников может потребоваться несколько лет.

Об этом сообщает Reuters.

По словам руководителя Intel, тенденция работы и учебы из дома во время пандемии COVID-19 привела к "циклу взрывного роста сектора полупроводников", что повлекло к огромному давлению на мировой рынок и каналы поставок.

"Хотя отрасль сделала шаги по устранению краткосрочных ограничений, экосистеме может потребоваться несколько лет, чтобы решить проблему нехватки литейных мощностей, субстратов и компонентов", - сказал глава Intel.

Гелсинджер ранее заявлял, что на устранение дефицита понадобится "несколько лет", и что компания планирует начать производство чипов в течение 6-9 месяцев для устранения дефицита на автомобильных заводах США.

Также, по его словам, Intel планирует расширение в другие регионы США и Европы, чтобы обеспечить бесперебойную поставку полупроводников.

Как пишет Reuters, планы компании могут непосредственно бросить вызов двум другим производителям передовых полупроводников - тайваньской TSMC и южнокорейской Samsung Electronics.

Напоминаем:

Американский производитель электрокаров Tesla изучает возможность покупки завода по производству микросхем - собственный завод поможет компании преодолеть последствия глобального дефицита чипов.

Во время карантина, вызванных пандемией, техиндустрия претерпела бурного спроса на ноутбуки и планшеты, что стало одной из причин нехватки полупроводников в мире. Дефицит также ухудшили санкции против китайских техкомпаний и закрытия заводов на локдауны.

В частности, из-за нехватки чипов, Hyundai объявил о временном закрытии завода в Корее - аналогичные решения ранее приняли Honda Motor Co Ltd и General Motors Co по заводов в Северной Америке.

Экономическая правда