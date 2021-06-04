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Зеленский ввел Любченко в состав СНБО

Пятница, 4 июня 2021, 18:10
 

Президент Владимир Зеленский ввел в состав СНБО Алексея Любченко, которого Раа недавно назначила первым вице-премьером - министром экономики.

Об этом на брифинге сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"В Совет нацбезопасности и обороны на сегодняшний день входят 23 человека. Кстати, сегодня президент указом ввел первого вице-премьера - министра экономики Алексея Любченко, с сегодняшнего дня он является членом СНБО", - сказал Данилов.

Отметим, что на сайте президента указ пока не обнародован.

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Напоминаем:

Верховная Рада утвердила главу Госналоговой Алексея Любченко на должности первого вице-премьера - министра экономики, его поддержали 293 нардепа.

18 мая Верховная Рада уволила Игоря Петрашко, который сам подал заявление об отставке с должности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Экономическая правда

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СНБО Зеленский Минэкономики

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