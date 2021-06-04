Зеленский ввел Любченко в состав СНБО
Президент Владимир Зеленский ввел в состав СНБО Алексея Любченко, которого Раа недавно назначила первым вице-премьером - министром экономики.
Об этом на брифинге сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
"В Совет нацбезопасности и обороны на сегодняшний день входят 23 человека. Кстати, сегодня президент указом ввел первого вице-премьера - министра экономики Алексея Любченко, с сегодняшнего дня он является членом СНБО", - сказал Данилов.
Отметим, что на сайте президента указ пока не обнародован.
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Напоминаем:
Верховная Рада утвердила главу Госналоговой Алексея Любченко на должности первого вице-премьера - министра экономики, его поддержали 293 нардепа.
18 мая Верховная Рада уволила Игоря Петрашко, который сам подал заявление об отставке с должности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
Экономическая правда
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