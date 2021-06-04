СНБО заслушает отчеты о недрах и борьбе с контрабандой

На ближайших заседаниях Совета нацбезопасности и обороны заслушают отчет руководителя Госгеонедр относительно предыдущих решений СНБО относительно недр, а также - отчет по борьбе с контрабандой.

Об этом на брифинге после заседания сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Было дано поручение на ближайших заседаниях СНБО получить отчет руководителя Госгеонедр относительно недр - вы помните, у нас было такое заседание. Также есть поручение получить отчет, что касается борьбы с контрабандой - насколько решения СНБО повлияли на контрабанду.

На следующих заседаниях мы обязательно будем это заслушивать", - сказал Данилов.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение СНБО от 19 марта о санкциях против 19 компаний в сфере недропользования.

19 марта по итогам заседания СНБО секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что вводятся санкции против 19 компаний, которые используют украинские недра.

Данилов 19 марта также заявил, что в Украине проведут аудит всех разрешений на пользование недрами страны, начиная с 1994 года. Предварительные проверки показали, что большинство разрешений получили компании, контроль которых осуществляется через офшоры.

25 марта Зеленский также подписал указ №122/2021 о введении в действие решения СНБО - премьеру Денису Шмыгалю рекомендуется поручить Госгеонедру провести внеплановые проверки компаний, которые вне аукциона получили спецразрешения на добычу полезных ископаемых.

Госгеонедр согласно введенному президентом Зеленским в действие решению СНБО о санкциях аннулировала спецразрешения на недропользование (нефтегазовые площади) 19 компаниям.

Зеленский ввел в действие санкции против топ-10 украинских контрабандистов.

20 апреля Зеленский ввел санкции против контрабандистов и лишил трех украинцев гражданства.

Президент Владимир Зеленский внес неотложный законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс, которые предусматривают введение уголовной ответственности за контрабанду.

Экономическая правда