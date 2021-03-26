Зеленский ввел в действие санкции против 19 недропользователей

Президент Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение СНБО от 19 марта о санкциях против 19 компаний в сфере недропользования.

Соответствующий указ №123/2021 президент подписал 25 марта.

Отметим, что 19 марта по итогам заседания СНБО секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что вводятся санкции против 19 компаний, которые используют украинские недра.

Санкции в сфере недропользования введены в отношении компаний "Геоконект", "Глобал Геоинвест", "Транссетгео", "Геопост", "Геовертикаль", "Геотаргет", "Надрапрайд", "Геофорс", "Геостенс", "Надравестгруп", "Бэст ойл компании", "Надрапростир", "Инфогеотренд", "Эйджин марка", "Экогазальянс", "Эпивал энерджи", "Юнолит Ойл", "Профиннафт", "Бэстгеотек".

"В отношении этих 19 компаний применен максимальный вид санкций, которые может применить наша страна", – отметил Данилов.

Введеные санкции включают: блокировку активов, ограничения торговых операций, прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, аннулирование лицензий, запрет на участие в приватизации и ряд других ограничений.

Компании имеют разрешения на геологическое изучение нефтегазоносных площадей на Полтавщине, ранее принадлежавших компании "Голден Деррик".

"Голден Деррик" во времена президентства Виктора Януковича была близка к эксминистру Эдуарду Ставицкому и без конкурсов получила три десятка месторождений в Полтавской области. После смены власти она потеряла лицензии, но смогла большую часть их отсудить, что совпало со сменой собственников компании.

Владельцем стала фирма, которая сменила название на "Ист Юроуп Петролеум". 33% этой компании принадлежали государственной "Надра Украины", которая вышла из основателей 31 декабря 2018 года.

В госреестре бенефициаром ряда этих компаний указан их руководитель Виталий Лупето. Ранее считалось, что недропользователи принадлежат бизнесмену Павлу Фуксу, однако он опроверг эту информацию в интервью ЭП.

Данилов 19 марта также заявил, что в Украине проведут аудит всех разрешений на пользование недрами страны, начиная с 1994 года. Предварительные проверки показали, что большинство разрешений получили компании, контроль которых осуществляется через офшоры.

25 марта Зеленский также подписал указ №122/2021 о введении в действие решения СНБО - премьеру Денису Шмыгалю рекомендуется поручить Госгеонедру провести внеплановые проверки компаний, которые вне аукциона получили спецразрешения на добычу полезных ископаемых.

Экономическая правда