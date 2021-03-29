Санкции СНБО: Госгеонедр аннулировала 19 спецразрешений

Госгеонедр согласно введенному президентом Зеленским в действие решению СНБО о санкциях аннулировала спецразрешения на недропользование (нефтегазовые площади) 19 компаниям.

Об этом сообщает пресс-служба Госгеонедр.

Отмечается, что действие приказа ведомства распространяется на распространяется на:

Ново-Диканскую площадь (ООО "Гео Коннект"),

Попаснянско-Самарскую (ООО "Эджейн Макро"),

Северо-Перещепинскую (ООО "Глобал Гео Инвест"),

Ольшанскую (ООО "Транс Сет Гео"),

Юго-Свистункивскую (ООО "Эко Газ Альянс"),

Юго-Зиньковскую (ООО "Епивал Энерджи"),

Борковско-Юхновскую (ООО "Гео Пост"),

Флёровско-Юбилейную (ООО "Юнолит Ойл"),

Руновщинскую (ООО "Профи Нафт"),

Боярско-Чапаевскую (ООО "Гео Таргент"),

Дружининскую (ООО "Надра Прайд"),

Гулаковскую (ООО "Бест Гео Тех"),

Зуевскую (ООО "Гео Стенс"),

Бутовско-Миргородскую (ООО "Надра Вест Груп"),

Лютенско-Будищанскую (ООО "Гео Форс Ойл"),

Северно-Федоровскую (ООО "Бест Оил Компани"),

Майоровскую (ООО "Надрапростир"),

Давидовско-Лелюховскую (ООО "Гео Вертикаль")

Клюшниковскую (ООО "Инфо Гео Тренд").

"Внимание Совета национальной безопасности и обороны Украины к отрасли недропользования не случайно, ведь эта отрасль является одной из ключевых в национальной экономике и ведущей в наполнении государственного бюджета", - заявил глава Госгеонадр Роман Опимах.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение СНБО от 19 марта о санкциях против 19 компаний в сфере недропользования.

19 марта по итогам заседания СНБО секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что вводятся санкции против 19 компаний, которые используют украинские недра.

"В отношении этих 19 компаний применен максимальный вид санкций, которые может применить наша страна", – отметил Данилов.

Введеные санкции включают: блокировку активов, ограничения торговых операций, прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, аннулирование лицензий, запрет на участие в приватизации и ряд других ограничений.

Компании имеют разрешения на геологическое изучение нефтегазоносных площадей на Полтавщине, ранее принадлежавших компании "Голден Деррик".

"Голден Деррик" во времена президентства Виктора Януковича была близка к эксминистру Эдуарду Ставицкому и без конкурсов получила три десятка месторождений в Полтавской области. После смены власти она потеряла лицензии, но смогла большую часть их отсудить, что совпало со сменой собственников компании.

Владельцем стала фирма, которая сменила название на "Ист Юроуп Петролеум". 33% этой компании принадлежали государственной "Надра Украины", которая вышла из основателей 31 декабря 2018 года.

В госреестре бенефициаром ряда этих компаний указан их руководитель Виталий Лупето. Ранее считалось, что недропользователи принадлежат бизнесмену Павлу Фуксу, однако он опроверг эту информацию в интервью ЭП.

Данилов 19 марта также заявил, что в Украине проведут аудит всех разрешений на пользование недрами страны, начиная с 1994 года. Предварительные проверки показали, что большинство разрешений получили компании, контроль которых осуществляется через офшоры.

25 марта Зеленский также подписал указ №122/2021 о введении в действие решения СНБО - премьеру Денису Шмыгалю рекомендуется поручить Госгеонедру провести внеплановые проверки компаний, которые вне аукциона получили спецразрешения на добычу полезных ископаемых.

Экономическая правда