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Первый вице-премьер рассказал, когда Кабмин планирует внести в Раду программу действий

Пятница, 4 июня 2021, 11:45
 

Кабмин в конце июня планирует внести в Вериовнои Рады программу действий.

Об этом заявил первый вице-премьер - министр экономики Алексей Любченко во время часа вопросов к правительству.

"Я надеюсь, что в конце июня удастся внести программу правительства, которая будет предусматривать точки роста, драйверы, которые будут развивать эти точки роста, и обеспечит рост экономики Украины как минимум на ближайшие три года", - сказал Любченко.

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Напоминаем:

Верховная Рада утвердила главу Госналоговой Алексея Любченко на должности первого вице-премьера - министра экономики, его поддержали 293 нардепа.

18 мая Верховная Рада уволила Игоря Петрашко, который сам подал заявление об отставке с должности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Экономическая правда

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Кабмин Минэкономики экономика

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