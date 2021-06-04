Первый вице-премьер рассказал, когда Кабмин планирует внести в Раду программу действий

Кабмин в конце июня планирует внести в Вериовнои Рады программу действий.

Об этом заявил первый вице-премьер - министр экономики Алексей Любченко во время часа вопросов к правительству.

"Я надеюсь, что в конце июня удастся внести программу правительства, которая будет предусматривать точки роста, драйверы, которые будут развивать эти точки роста, и обеспечит рост экономики Украины как минимум на ближайшие три года", - сказал Любченко.

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Напоминаем:

Верховная Рада утвердила главу Госналоговой Алексея Любченко на должности первого вице-премьера - министра экономики, его поддержали 293 нардепа.

18 мая Верховная Рада уволила Игоря Петрашко, который сам подал заявление об отставке с должности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Экономическая правда