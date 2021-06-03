Дело по третьей попытке подкупа председателя Фонда госимущества направлено в суд

Национальное антикоррупционное бюро закончило расследование третьей попытки подкупа председателя Фонда госимущества и направило обвинительный акт в суд.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Расследование касается экс-чиновника "Николаевоблэнерго", уличенного в предложении и даче взятки главе ФГИУ Дмитрию Сенниченко.

Следствие установило, что обвиняемый предложил Сенниченко 100 тыс. долларов за назначение на должность председателя правления "Николаевоблэнерго" (входит в сферу управления ФГИУ). Деньги он планировал передать двумя частями: 50 тыс. долларов до и остальные - после назначения.

Личность разоблачили во время оказания первой части взятки 8 декабря 2020 года. Досудебное расследование детективы НАБУ начали в сентябре по заявлению председателя ФГИУ.

Напоминаем:

НАБУ и САП завершили расследование по делу о попытке предоставления неправомерной выгоды в 100 тысяч долларов руководителю Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко, вскоре его направят в суд.

В январе 2020 года по заявлению председателя Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко Национальное антикоррупционное бюро разоблачило и задержало трех человек, которые предлагали ему 5 миллионов долларов взятки.

В июле 2020 года другой злоумышленник предлагал взятку в размере 800 000 долларов за назначение руководителей двух государственных предприятий, а также продолжение действия договора с одним из этих предприятий и коммерческой фирмой.

В декабре 2020 года главу Фонда госимущества уже в третий раз пытались подкупить.

Экономическая правда