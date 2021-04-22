Третья попытка подкупа председателя Фонда госимущества: дело направляют в суд

НАБУ и САП завершили расследование по делу о попытке предоставления неправомерной выгоды в 100 тысяч долларов руководителю Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко, вскоре его направят в суд.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

На попытке подкупа разоблачили бывшего чиновника АО "Николаевоблэнерго" (70% акций принадлежит государству). Неправомерную выгоду он предлагал за трудоустройство на должность руководителя этого же предприятия, которое входит в сферу управления ФГИУ.

22 апреля 2021 года стороне защиты открыто материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд.

Следствие установило, что задержанный предложил главе ФГИУ 100 тыс. долл. за назначение на должность генерального директора АО. Деньги он планировал передать двумя частями: 50 тыс. долл. до и остальные - после назначения.

"Личность разоблачена во время передачи первой части неправомерной выгоды в 50 тыс. долларов и задержана в порядке ст. 208 УПК Украины. 9 декабря 2020 года должностному лицу сообщили о подозрении", - напомнили в Бюро.

Досудебное расследование приведенных фактов детективы НАБУ начали в сентябре 2020 года по заявлению председателя ФГИУ.

Напоминаем:

В январе 2020 года по заявлению председателя Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко Национальное антикоррупционное бюро разоблачило и задержало трех человек, которые предлагали ему 5 миллионов долларов взятки.

В июле 2020 года другой злоумышленник предлагал взятку в размере 800 000 долларов за назначение руководителей двух государственных предприятий, а также продолжение действия договора с одним из этих предприятий и коммерческой фирмой.

В декабре 2020 года главу Фонда госимущества уже в третий раз пытались подкупить.

Экономическая правда