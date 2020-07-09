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Главу Фонда госимущества снова пытались подкупить

Четверг, 9 июля 2020, 19:05
 

Правоохранители задержали человека, который пытался дать взятку главе Фонда государственного имущества Дмитрию Сенниченко. Это уже вторая попытка подкупить руководителя этого ведомства.

Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро.

Злоумышленник предлагал взятку в размере 800 тысяч долларов за назначение руководителей двух государственных предприятий, а также продление действия договора с одним из этих предприятий и коммерческой фирмой.

 

Лицо задержали сразу после предоставления первого транша в 200 тысяч долларов. Следственные действия продолжаются.

В НАБУ отметили, что это уже второе дело о неудачной попытке подкупа главы ФГИ. В суд уже направлен обвинительный акт в отношении  двоих подозреваемых в попытке купить у главы ФГИ за 5 млн долларов должность директора Одесского припортового завода.

 

Их задержали в ноябре 2019 года при передаче задатка – 50 тысяч долларов.

Экономическая правда

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Фонд госимущества взятка

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