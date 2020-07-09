Главу Фонда госимущества снова пытались подкупить

Правоохранители задержали человека, который пытался дать взятку главе Фонда государственного имущества Дмитрию Сенниченко. Это уже вторая попытка подкупить руководителя этого ведомства.

Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро.

Злоумышленник предлагал взятку в размере 800 тысяч долларов за назначение руководителей двух государственных предприятий, а также продление действия договора с одним из этих предприятий и коммерческой фирмой.

Лицо задержали сразу после предоставления первого транша в 200 тысяч долларов. Следственные действия продолжаются.

В НАБУ отметили, что это уже второе дело о неудачной попытке подкупа главы ФГИ. В суд уже направлен обвинительный акт в отношении двоих подозреваемых в попытке купить у главы ФГИ за 5 млн долларов должность директора Одесского припортового завода.

Их задержали в ноябре 2019 года при передаче задатка – 50 тысяч долларов.

Экономическая правда