Приватизация тюрем: первую колонию продали втрое дороже стартовой цены

Львовскую исправительную колонию продали на электронном аукционе за 377,5 млн грн, то есть втрое выше стартовой цены актива в 132,7 млн грн - это первый успешный аукцион в рамках приватизации тюрем в Украине.

Об этом сообщает Фонд госимущества, аукцион prozorro.sale, Минюст.

Львовская колония №48 была заморожена еще в конце 2017 года. В аукционе по приватизации приняли участие семь участников. Победителем стала львовская компания ООО "ДЕВЕЛОПМЕНТ ИНЖИНИРИНГ СЕРВИС".

Объект приватизировали в два лота. Первый - проданное за 378 млн грн здание в 10 минутах от центра Львова. Совокупная площадь земельного участка составляет около 13 га. Второй лот продали за 30 млн грн с увеличением цены более чем 8 раз со стартовых 3,39 млн грн.

"Распределение вырученных средств будет происходить по принципу 30/70: 30% пойдет в государственный бюджет, 70% пойдет на восстановление тюремной инфраструктуры и "Большая распродажа тюрем" превратится в "Большое строительство тюрем".

Только вместо заброшенного и развалившегося хлама мы получим новые тюрьмы, которые соответствуют европейским стандартам и не является позором для государства", - прокомментировал результат аукциона Денис малюська.

Дмитрий Сенниченко, глава ФГИУ, добавил, что в этом году также состоятся аукционы большой приватизации, а первым на продажу выставят "Объединенную горно-химическую компанию". Отмечается, что фонд завершил подготовку актива, приватизацию планируют провести летом. Сейчас в фонде ожидают согласования условий аукциона Кабмином.

Напоминаем:

Фонд госимущества выставил на продажу Львовскую исправительную колонию №48, которая была заморожена еще в конце 2017 года и с 2018 года не функционирует.

Фонд госимущества перенес на 16 мая приватизационный аукцион по продаже Ирпенского исправительного центра (№132), Киевской области.

Южную исправительную колонию, в Одессе, выставили на приватизационный аукцион со стартовой ценой в 223,3 миллиона гривен - колония не функционирует с 2019 года.

Экономическая правда