Вже третю в'язницю виставили на аукціон для приватизації

Південну виправну колонію, що у Одесі, виставили на приватизаційний аукціон зі стартовою ціною у 223,3 мільйона гривень – колонія не функціонує з 2019 року.

Відповідний аукціон опубліковано на Prozorro.Sale.

Прийом заявок відкрито до 24 червня, аукціон проведуть 25 червня.

Одеська колонія №51 розташована на Люстдорфській дорозі, 9. Площа земельної ділянки - 5,983 га, площа будівель становить 14 тисяч 482 квадратних метрів, відстань до центру - 4 км; відстань до моря - 3,5 км.

Колонія постраждала у травні 2019 року від пожежі під час бунту засуджених. Через пошкодження будівлі стали непридатними для використання.

На аукціон виставили 72 об'єкти нерухомості та внутрішню мережу зв'язку .

Нагадуємо:

Міністр юстиції Денис Малюська анонсував наступний продаж в'язниць, однією з них стане одеська колонія №51.

Фонд держмайна виставив на продаж Львівську виправну колонію №48, яка була заморожена ще наприкінці 2017 року і з 2018 року не функціонує.

Також Фонд держмайна переніс на 16 травня приватизаційний аукціон з продажу Ірпінського виправного центру (№132), що на Київщині – це мав бути перший об’єкт з програми приватизації в’язниць, що не працюють.

Економічна правда