Приватизацію першої в'язниці знову перенесли через відсутність заявок
Фонд держмайна переніс на 16 травня приватизаційний аукціон з продажу Ірпінського виправного центру (№132), що на Київщині.
Про це повідомляється на сайті "Prozorro.Продажі".
Зазначається, що аукціон, на якому вперше в Україні мали продати колишню в'язницю, мав пройти 16 квітня, проте зірвався через відсутність заявок.
При цьому, стартова ціна лоту лишилась незмінною – 110,1 млн грн.
Об’єкт розташований у смт Коцюбинське Київської області. Це – перший об’єкт, що виставляється на прозорі торги в рамках "великої приватизації" в’язниць.
Ірпінську колонію закрили через зменшення кількості засуджених в Україні, але держава продовжує витрачати близько 10 млн гривень на рік на її утримання, кажуть у ФДМ.
До об’єкта приватизації підведені комунікації: водопостачання, каналізаційна мережа, електропостачання здійснюється двома підстанціями. Загальна площа будівель та споруд активу – 28141,7 кв. м, розмір земельних ділянок, які займає установа, – 8,3 га.
Загалом Фонд держмайна планує виставити на прозорі онлайн-аукціони майно 35-ти виправних закладів, що не працюють.
Нагадуємо:
Ірпінський виправний центр (№132), що на Київщині, повторно виставили на аукціон за вдвічі меншою ціною.
Раніше аукціон з приватизації Ірпінського виправного центру не відбувся через відсутність заявок, повідомлялось, що його проведуть повторно у квітні.
Мін'юст спільно з Фондом держмайна виставив на продаж Ірпінський виправний центр (№132), який знаходиться в селищі Коцюбинське на Київщині.
Економічна правда
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