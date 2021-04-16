Приватизацію першої в'язниці знову перенесли через відсутність заявок

Фонд держмайна переніс на 16 травня приватизаційний аукціон з продажу Ірпінського виправного центру (№132), що на Київщині.

Про це повідомляється на сайті "Prozorro.Продажі".

Зазначається, що аукціон, на якому вперше в Україні мали продати колишню в'язницю, мав пройти 16 квітня, проте зірвався через відсутність заявок.

При цьому, стартова ціна лоту лишилась незмінною – 110,1 млн грн.

Об’єкт розташований у смт Коцюбинське Київської області. Це – перший об’єкт, що виставляється на прозорі торги в рамках "великої приватизації" в’язниць.

Ірпінську колонію закрили через зменшення кількості засуджених в Україні, але держава продовжує витрачати близько 10 млн гривень на рік на її утримання, кажуть у ФДМ.

До об’єкта приватизації підведені комунікації: водопостачання, каналізаційна мережа, електропостачання здійснюється двома підстанціями. Загальна площа будівель та споруд активу – 28141,7 кв. м, розмір земельних ділянок, які займає установа, – 8,3 га.

Загалом Фонд держмайна планує виставити на прозорі онлайн-аукціони майно 35-ти виправних закладів, що не працюють.

Нагадуємо:

Ірпінський виправний центр (№132), що на Київщині, повторно виставили на аукціон за вдвічі меншою ціною.

Раніше аукціон з приватизації Ірпінського виправного центру не відбувся через відсутність заявок, повідомлялось, що його проведуть повторно у квітні.

Мін'юст спільно з Фондом держмайна виставив на продаж Ірпінський виправний центр (№132), який знаходиться в селищі Коцюбинське на Київщині.

Економічна правда