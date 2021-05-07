Фонд держмайна виставив на приватизацію ще одну непрацюючу в'язницю

Фонд держмайна виставив на продаж Львівську виправну колонію №48, яка була заморожена ще наприкінці 2017 року і з 2018 року не функціонує.

Про це у відеозверненні у Facebook повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

"Ми продовжуємо великий розпродаж в'язниць. Учора на Prozorro Фонд держмайна виставив одразу 2 наших лоти - це, по суті, розпродаж установи виконання покарань, це виправна колонія №48, розташована майже у центрі Львова.

Звідси автомобілем до центру Львова їхати максимум хвилин 10", - сказав Малюська.

За його словами, "об'єкт мегацікавий і мегакрутий".

"Це величезна земельна ділянка, мова йде про сукупну площу близько 13 га", - додав міністр.

Об'єкт іде на приватизацію двома лотами: майно за адресою вул. Хуторівка, 2 (більше 10 га) продають за 132,6 млн гривень (стартова ціна), а майно за адресою вул. Хуторівка, 4 (близько 3 га) - за 3,4 млн гривень (стартова ціна).

Малюська додав, що колонія була заморожена ще наприкінці 2017 року.

"З 2018 року вона вже не функціонує, не працює і генерує нам лише збитки, витрати на утримання, на охорону... Продавши цю колонію, ми не просто зекономимо 20 млн грн, ми ще й отримаємо непоганий дохід і для держбюджету, і собі", - сказав Малюська.

"Попит очікуємо величезний. Забудовників різних це вже цікавить, тому що тут можна побудувати не тільки житлову нерухомість, але й щось інфраструктурне - ТРЦ може бути, якась спортивна споруда, будь-що. Тут є і підстанції, і водовідведення, водопостачання - мрія забудовника", - резюмував він.

"Це наш другий і третій лот з великого розпродажу в'язниць. Ми все ще продаємо виправний центр в Ірпені. Загалом у цьому році ми виставимо від 4 до 8 в'язниць", - сказав також міністр.

Нагадаємо:

Фонд держмайна переніс на 16 травня приватизаційний аукціон з продажу Ірпінського виправного центру (№132), що на Київщині.

Ірпінський виправний центр (№132), що на Київщині, повторно виставили на аукціон за вдвічі меншою ціною.

Раніше аукціон з приватизації Ірпінського виправного центру не відбувся через відсутність заявок, повідомлялось, що його проведуть повторно у квітні.

Мін'юст спільно з Фондом держмайна виставив на продаж Ірпінський виправний центр (№132), який знаходиться в селищі Коцюбинське на Київщині.

Економічна правда