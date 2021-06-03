Кабмин утвердил финплан Нафтогаза, однако до сих пор не опубликовал
Кабмин 2 июня утвердил финансовый план НАК "Нафтогаз", однако его показатели до сих пор не опубликованы - в течение 10 лет финплан принимался как минимум в июле.
Об этом сообщила пресс-служба Нафтогаза, Правительственный портал.
Финплан определяет главные направления деятельности компании и содержит ожидаемые операционные и финансовые результаты деятельности.
В компании отмечают, что при изменении макроэкономических показателей, законодательства, существенных колебаниях на рынках, в частности на рынке природного газа, законодательство позволяет корректировать финансовый план до двух раз в течение планового года.
Он утвержден распоряжением Кабмина от 2 июня №537-р, однако непосредственно финплан до сих пор не опубликован на сайте правительства.
Напоминаем:
Группа Нафтогаз в 2020 году получила убыток в 19 млрд гривен в результате низкого спроса и цен на газ, в 2019 году компания получила 2,6 млрд грн прибыли.
Ранее Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" и назначил Юрия Витренко председателем правления "Нафтогаза".
Экономическая правда
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