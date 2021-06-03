Кабмин утвердил финплан Нафтогаза, однако до сих пор не опубликовал

Кабмин 2 июня утвердил финансовый план НАК "Нафтогаз", однако его показатели до сих пор не опубликованы - в течение 10 лет финплан принимался как минимум в июле.

Об этом сообщила пресс-служба Нафтогаза, Правительственный портал.

Финплан определяет главные направления деятельности компании и содержит ожидаемые операционные и финансовые результаты деятельности.

В компании отмечают, что при изменении макроэкономических показателей, законодательства, существенных колебаниях на рынках, в частности на рынке природного газа, законодательство позволяет корректировать финансовый план до двух раз в течение планового года.

Он утвержден распоряжением Кабмина от 2 июня №537-р, однако непосредственно финплан до сих пор не опубликован на сайте правительства.

Напоминаем:

Группа Нафтогаз в 2020 году получила убыток в 19 млрд гривен в результате низкого спроса и цен на газ, в 2019 году компания получила 2,6 млрд грн прибыли.

Ранее Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" и назначил Юрия Витренко председателем правления "Нафтогаза".

Экономическая правда