Курс валют на 3 июня: межбанк, "черный" и наличный рынки

3 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,31 - 27,33 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:40 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,32 - 27,34 гривни.

Евро - 33,29 - 33,31 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,23 - 27,41 гривни. Евро покупают по 33,10 гривни, продают по 33,43 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,23 - 27,35 гривни, евро - 33,15 - 33,50 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 3 июня на уровне 27,34 гривни.

2 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,42 - 27,44 гривни.

2 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,31 - 27,33 гривни.

Экономическая правда