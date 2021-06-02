Гривня продолжает уверенно укрепляться к доллару и евро
Среда, 2 июня 2021, 20:05
Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 3 июня на уровне 27,34 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,33 грн (на 2 июня – 33,53 гривни).
Напоминаем:
2 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,42 - 27,44 гривни.
2 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,31 - 27,33 гривни.
Экономическая правда
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