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На закрытии межбанка гривня укрепилась

Среда, 2 июня 2021, 17:34
 

2 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,31 - 27,33 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,31 - 27,33 гривни;

Евро - 33,33 - 33,35 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,26 - 27,45 гривни. Евро покупают по 33,15 гривни, продают по 33,49 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,31 - 27,36 гривни, евро - 33,20 - 33,34 гривни.

Напоминаем:

2 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,42 - 27,44 гривни.

Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 2 июня на уровне 27,44 гривни.

Экономическая правда

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