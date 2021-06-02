На закрытии межбанка гривня укрепилась
2 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,31 - 27,33 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,31 - 27,33 гривни;
Евро - 33,33 - 33,35 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,26 - 27,45 гривни. Евро покупают по 33,15 гривни, продают по 33,49 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,31 - 27,36 гривни, евро - 33,20 - 33,34 гривни.
Напоминаем:
2 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,42 - 27,44 гривни.
Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 2 июня на уровне 27,44 гривни.
Экономическая правда
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