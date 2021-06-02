Курс валют на 2 червня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
2 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,42 - 27,44 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:30 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США – 27,38 - 27,40 гривні;
Євро – 33,42 - 33,44 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,30 – 27,48 гривні. Євро купують по 33,21 гривні, продають по 33,55 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,35 - 27,40 гривні, євро - 33,30 - 33,40 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 2 червня на рівні 27,44 гривні.
1 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,43 - 27,45 гривні.
1 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,42 - 27,44 гривні.
Економічна правда
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