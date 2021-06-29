Большая Палата Верховного Суда не начала рассмотрение дела Приватбанка на 350 млн долларов

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Большая Палата Верховного Суда должна была провести первое заседание по делу связанных с братьями Суркисами компаний, которые хотят с взыскать с Приватбанка 350 млн долларов, однако из-за больничного судьи дело не рассматривалось - банк просит о возможности участия в судебных заседаниях.

Об этом сообщила пресс-служба Приватбанка.

Речь идет о деле № 757/7499/17 об обжаловании постановления об обеспечении иска компаний-нерезидентов, связанных с братьями Суркисами, на основании которой связанные иностранные компании пытаются взыскать с банка почти 350 млн долларов.

Рассмотрение должно было быть 29 июня в закрытом режиме без участия представителей участников дела.

В ПриватБанке сообщили, что в телефонном режиме получили информацию о пребывании судьи-докладчика на больничном, в связи с чем дело не рассматривалось.

"О дате и времени следующего судебного заседания будет сообщено дополнительно", - пояснили в ПриватБанке.

Кассационные жалобы ПриватБанка и Кабинета Министров Украины на постановление Печерского районного суда г. Киева приняты к рассмотрению Большой Палатой Верховного Суда в связи с существованием в рамках данного дела сразу двух исключительных правовых проблем, выявленных Кассационным гражданским судом.

"Учитывая изложенное, а также значимость этого дела для ПриватБанка, экономики государства и общества, ПриватБанк и Кабинет Министров Украины обратились в суд с ходатайством о предоставлении возможности участвовать в судебных заседаниях", - заявили в финучреждении.

Напоминаем:

Дело, в рамках которого братья Суркисы хотят взыскать более 350 млн долларов (10 млрд грн) с государственного ПриватБанка передали в Большую Палату Верховного Суда, в отводе судьи банку отказали.

Приватбанк требовал отвода судьи Верховного Суда Сергея Погребного по делу об обжаловании постановления об обеспечении иска компаний-нерезидентов, связанных с братьями Суркис.

Верховный Суд 8 сентября 2020 года открыл кассационное производство по жалобе Кабмина и удовлетворил ходатайство Приватбанка, чем остановил взыскание 350 млн долларов с Приватбанка в пользу Суркисов (около 10 млрд грн).

Братья Суркисы подали позывы к ПриватБанку через ряд оффшорных компаний: Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlin Commercial LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam Investments LLP.

Экономическая правда