Официальный курс: гривня укрепилась к доллару и евро
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 29 июня на уровне 27,40 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 32,74 грн (на 25 июня - 32,79 гривни).
Рекомендуем почитать: Сезонное обострение. Как долго еще будет падать доллар?
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 19 копеек, установив его на 25 июня на уровне 27,46 гривни.
25 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,41 - 27,43 гривни.
25 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,33 - 27,35 гривни.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua