Официальный курс: гривня укрепилась к доллару и евро

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 29 июня на уровне 27,40 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 32,74 грн (на 25 июня - 32,79 гривни).

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Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 19 копеек, установив его на 25 июня на уровне 27,46 гривни.

25 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,41 - 27,43 гривни.

25 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,33 - 27,35 гривни.

Экономическая правда