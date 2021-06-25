Гривня на закрытии межбанка укрепилась
25 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,33 - 27,35 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,33 - 27,35 гривни;
Евро - 32,72 - 32,74 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,26 - 27,46 гривни. Евро покупают по 32,49 гривни, продают по 32,84 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,25 - 27,33 гривни, евро - 32,58 - 32,68 гривни.
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Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 19 копеек, установив его на 25 июня на уровне 27,46 гривни.
25 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,41 - 27,43 гривни.
24 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,53 - 27,56 гривни.
Экономическая правда
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