Гривня на закрытии межбанка укрепилась

25 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,33 - 27,35 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,33 - 27,35 гривни;

Евро - 32,72 - 32,74 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,26 - 27,46 гривни. Евро покупают по 32,49 гривни, продают по 32,84 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,25 - 27,33 гривни, евро - 32,58 - 32,68 гривни.

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Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 19 копеек, установив его на 25 июня на уровне 27,46 гривни.

25 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,41 - 27,43 гривни.

24 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,53 - 27,56 гривни.

Экономическая правда