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Курс валют на 25 июня: межбанк, "черный" и наличный рынки

Пятница, 25 июня 2021, 11:44
 
фото: нбу

25 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,41 - 27,43 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:30 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,41 - 27,43 гривни;

Евро - 32,75 - 32,77 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,31 - 27,55 гривни. Евро покупают по 32,53 гривни, продают по 32,95 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,33 - 27,40 гривни, евро - 32,63 - 32,75 гривни.

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Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 19 копеек, установив его на 25 июня на уровне 27,46 гривни.

24 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,53 - 27,56 гривни.

Экономическая правда

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курс межбанк

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