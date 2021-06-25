Курс валют на 25 июня: межбанк, "черный" и наличный рынки
25 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,41 - 27,43 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:30 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,41 - 27,43 гривни;
Евро - 32,75 - 32,77 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,31 - 27,55 гривни. Евро покупают по 32,53 гривни, продают по 32,95 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,33 - 27,40 гривни, евро - 32,63 - 32,75 гривни.
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Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 19 копеек, установив его на 25 июня на уровне 27,46 гривни.
24 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,53 - 27,56 гривни.
Экономическая правда
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