Гривня продовжує слабнути до євро та долара

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 19 копійок, встановивши його на 25 червня на рівні 27,46 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 32,79 грн (на 24 червня – 32,60 гривні).

Рекомендуємо почитати: Сезонне загострення. Як довго ще падатиме долар?

Нагадуємо:

24 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,53 - 27,56 гривні.

24 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,36 - 27,38 гривні.

Економічна правда