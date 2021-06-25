Гривня продовжує слабнути до євро та долара
П'ятниця, 25 червня 2021, 09:00
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 19 копійок, встановивши його на 25 червня на рівні 27,46 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 32,79 грн (на 24 червня – 32,60 гривні).
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Нагадуємо:
24 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,53 - 27,56 гривні.
24 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,36 - 27,38 гривні.
Економічна правда
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