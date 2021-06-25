Всі розділи
Укр / Рус

Гривня продовжує слабнути до євро та долара

П'ятниця, 25 червня 2021, 09:00
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 19 копійок, встановивши його на 25 червня на рівні 27,46 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 32,79 грн (на 24 червня – 32,60 гривні).

Рекомендуємо почитати: Сезонне загострення. Як довго ще падатиме долар?

Нагадуємо:

24 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,53 - 27,56 гривні.

24 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,36 - 27,38 гривні.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

курс НБУ гривня

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Гривня ослабла на закритті міжбанку 24 червня 2021, 17:21
Курс валют на 24 червня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки 24 червня 2021, 11:17
Курс валют на 23 червня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки 23 червня 2021, 10:56
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!