Гривня ослабла на закритті міжбанку
24 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,53 - 27,56 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США – 27,53 - 27,56 гривні;
Євро – 32,90 - 32,93 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,29 – 27,52 гривні. Євро купують по 32,48 гривні, продають по 32,87 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,36 - 27,42 гривні, євро - 32,59 - 32,71 гривні.
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Нагадуємо:
24 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,36 - 27,38 гривні.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 24 червня на рівні 27,27 гривні.
Економічна правда
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