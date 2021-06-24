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Гривня ослабла на закритті міжбанку

Четвер, 24 червня 2021, 17:21
 

24 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,53 - 27,56 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 27,53 - 27,56 гривні;

Євро – 32,90 - 32,93 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,29 – 27,52 гривні. Євро купують по 32,48 гривні, продають по 32,87 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,36 - 27,42 гривні, євро - 32,59 - 32,71 гривні.

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Нагадуємо:

24 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,36 - 27,38 гривні.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 24 червня на рівні 27,27 гривні.

Економічна правда

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