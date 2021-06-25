Зеленский о "Большом строительстве": Реально крутая реформа, которая сработала

фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что программа "Большое строительство" - "реально крутая реформа в Украине, которая сработала", по его словам, если будут доказательства "большого крадивництва", прикрывать никого не будет.

Об этом он сказал в эфире программы "VIP с Натальей Мосейчук" на телеканале "1+1".

"Большое строительство" - реально крутая реформа в Украине, которая сработала. Не очень много реформ сработало. "Большое строительство" дало до 200 тыс рабочих мест, хотя после первой, в течение второй волны ковида, украинцы потеряли где-то 350-400 тысяч рабочих мест, а "Большое строительство вернуло 200 тысяч", - заявил Зеленский.

"Достаточно обидно звучит "большое крадивництво", но каждый человек имеет право говорить. Однако под словами должны быть доказательства ... Если будут какие-либо доказательства, то пожалуйста. Никого прикрывать не буду", - добавил он.

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Напоминаем:

Программа "Большого строительства" создала около 200 тысяч рабочих мест, что частично компенсировало потери рабочих мест в результате пандемии, сказал Зеленский.

Президент Владимир Зеленский заявил, что программа "Большое строительство" завершится, когда "закончатся плохие дороги".

В конце 2020 года Офис генпрокурора начал проверку соблюдения законодательства при строительстве объектов инфраструктуры на выполнение программы "Большого строительства".

За 11 месяцев 2020 года правоохранительные органы обнаружили 429 уголовных правонарушений во время выполнения работ в рамках "Большого строительства", 866 производств расследовались по состоянию на 1 декабря 2020 года.