Зеленский рассказал, когда закончится "Большое строительство"

Президент Владимир Зеленский заявил, что программа "Большое строительство" завершится, когда "закончатся плохие дороги".

Об этом он сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос о "Большом строительстве" и критику программы со стороны оппонентов Зеленского.

Зеленского также спросили, зачем ему эта программа и почему он не отдаст эту программу правительству, и когда завершится эта программа.

На вопрос "Зачем вам дороги?" президент сказал: "Потому что я считаю, что до меня не строились дороги. Нормально не строились - именно в том темпе, в том качестве. Я считаю, что это государственная позиция, это одно из обещаний. Дороги должны быть витриной нашей страны".

"Когда я ее закончу - ну когда закончатся плохие государственные дороги. Если я ее закончу раньше ... Я просто не понимаю, в чем победа общества, если мы не будем строить качественные дороги. Я отвечаю за это качество, я хочу, я давлю, я приглашаю людей, я задаю вопросы. Благодаря моим "почему" 158 мостов построено.

Вот что я делаю. Я не вижу, что я делаю плохо. Я не вмешиваюсь в финансовую часть этого - это правительство, это Укравтодор, до этого я не имею никакого отношения. Меня интересуют темпы, место, качество, почему именно эти регионы ... ", - добавил президент.

"Когда мы построим все - тогда программа и закончится. Это не только дороги, это и исторически-культурное наследие, мы переходим не только к инфраструктуре, это будут и парки, и замки ...", - резюмировал Зеленский.

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Напоминаем:

В конце 2020 года Офис генпрокурора начал проверку соблюдения законодательства при строительстве объектов инфраструктуры на выполнение программы "Большого строительства".

За 11 месяцев 2020 года правоохранительные органы обнаружили 429 уголовных правонарушений во время выполнения работ в рамках "Большого строительства", 866 производств расследовались по состоянию на 1 декабря 2020 года.

Экономическая правда