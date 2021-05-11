"Большое строительство": Офис генпрокурора назвал количество открытых уголовных дел

За 11 месяцев 2020 года правоохранительные органы обнаружили 429 уголовных правонарушений во время выполнения работ в рамках "Большого строительства", 866 производств расследовались по состоянию на 1 декабря 2020 года.

Об этом говорится в ответе Офиса генерального прокурора на запрос ЭП.

Так, в ОГП сообщили, что областные прокуроры координировали деятельность правоохранителей относительно проверок законности использования бюджетных средств "Большого строительства". В 2020 году эти вопросы были рассмотрены на 40 координационных и 5 совместных совещаниях руководителей правоохранительных органов.

Так, за охваченный исследованием период было начато 57 уголовных производств, 40 - направлены в суд. Всего за 11 месяцев 2020 года правоохранители обнаружили 429 уголовных правонарушений в указанной сфере, в частности, во время проведения закупок, определения стоимости работ и материалов, исполнения и приема работ.

Из них по фактам мошенничества - 7; присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением - 280; легализации имущества полученного преступным путем - 4; нецелевого использования бюджетных средств - 1.

Также выявлено 26 уголовных преступлений по фактам злоупотребления властью или служебным положением, 6 - злоупотребления полномочиями должностным лицом юридического лица частного права; 81 - служебной халатности и служебного подлога; 1 - взяточничества и еще 21 по другим статьям.

В ОГП добавили, что на 1 декабря 2020 года правоохранители расследуют 866 уголовных производств указанной категории. По результатам расследования в 86 уголовных производствах обвинительные акты направлены в суд, в остальных - досудебное расследование продолжалось. Сообщено о подозрении 108 лицам.

В направленных в суд органами Национальной полиции Украины уголовных производствах сумма установленных убытков согласно экспертизы составила 35 млн грн, возмещено - 5,1 млн грн, наложен арест на имущество стоимостью 13,6 млн грн.

Всего в производстве судов находилось более 190 уголовных производств указанной категории. В прошлом году судами вынесено 8 обвинительных приговоров в отношении 8 человек.

Также, добавили в ОГП, в течение 11 месяцев 2020 года предъявлено 29 исков на более 1 млрд грн, удовлетворено 8 исков на 222 млн грн, остальные находилась на судебном разбирательстве.

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Напоминаем:

В конце 2020 года Офис генпрокурора начал проверку соблюдения законодательства при строительстве объектов инфраструктуры на выполнение программы "Большого строительства".

Экономическая правда