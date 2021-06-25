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"Большое строительство" создало около 200 тысяч рабочих мест - Зеленский

Пятница, 25 июня 2021, 12:35
 

Программа "Большого строительства" создала около 200 тысяч рабочих мест, что частично компенсировало потери рабочих мест в результате пандемии.

Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в эфире программы "VIP с Натальей Мосейчук" на "1 + 1".

"Большая строительство" дало около 200 тысяч рабочих мест. Хотя после первой - в течение второй волны COVID-19 украинцы потеряли почти 350-400 тысяч рабочих мест. А "Большое строительство" вернуло 200 [тысяч] ", - отметил Зеленский.

Он также отметил, что для стран одной из главных реформ является улучшение инфраструктуры. В частности, он напомнил об инфраструктурном плане президента США Джо Байдена более чем на 2 триллиона долларов.

В прошлом экс-глава "Укравтодора" Александр Кубраков отмечал, что от госпрограммы "Большое строительство" ожидается создание 150 тысяч рабочих мест.

Экономическая правда

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занятость безработица

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