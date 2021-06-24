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Комитет поддержал "антиахметовский" законопроект к первому чтению

Четверг, 24 июня 2021, 14:37
 

Налоговый комитет на заседании 24 июня зарекомендовал Верховной Раде принять "антиахметовский" законопроект №5600 в первом чтении и за основу.

Об этом сообщил председатель комитета нардеп Данил Гетманцев.

Законопроект №5600 вносит изменения в Налоговый кодекс. Они касаются экологического налога, недвижимости, промышленности, энергетики. Больше всего эти изменения повлияют именно на империю олигарха Рината Ахметова.

ЭП ранее подробно рассказывала об этом налоговом документе в статье:

Ахметов за все заплатит. Как Зеленский заставит олигархов платить больше налогов: детали тайного документа

Но кроме Ахметова влияние могут ощутить не только олигархи. Об этом ЭП также рассказывала: Налоговая реформа Зеленского на подходе: кто еще заплатит, кроме олигархов

Напоминаем:

Кабмин на заседании 12 мая проголосовал за проект изменений в Налоговый кодекс, которым в частности, увеличиваются ставки налогов и рентных платежей для крупного бизнеса - больше всего изменения "ударят" по империи олигарха Рината Ахметова.

Экономическая правда

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налоги олигархия

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