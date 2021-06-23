Все разделы
Укр / Рус

Шмыгаль: Во 2 квартале мы видим лучшие темпы роста всех секторов экономики

Среда, 23 июня 2021, 13:05
 
фото: УП

Премьер Денис Шмыгаль заявил о лучших темпах роста всех секторов экономики во 2 квартале этого года, в целом по году правительственный прогноз остается неизменным.

Об этом он сказал на заседании правительства.

"Относительно экономической ситуации. Во втором квартале этого года после улучшения ситуации с пандемией мы видим лучшие темпы роста всех секторов экономики. В целом по году правительственный прогноз остается неизменным - ожидается, что экономика вырастет более чем на 4%", - заявил Шмыгаль.

По его словам, одним из факторов, который "может стать драйвером роста экономики", - это инвестиции и увеличение инвестиционной активности.

Напоминаем:

Ранее премьер Денис Шмыгаль заявил, что уже в 2 втором квартале этого года Украина выйдет на устойчивый тренд восстановления экономики.

В 1 квартале 2021 года реальный ВВП уменьшился на 2,2% по сравнению с первым кварталом 2020 года.

В обновленном макропрогнозе Минэкономики ухудшило ожидания роста реального ВВП в 2021 году с 4,6% до 4,1%, в 2022 году - с 4,3% до 3,8%.

МВФ обновил прогнозы развития экономики на ближайшие годы и улучшил оценку мировой экономики до 6% в 2021 году, одновременно по Украине Фонд ожидает рост ВВП на 4%.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Шмыгаль Кабмин экономика Украина

powered by lun.ua
Материалы по теме
Шмыгаль: В Реестр индустриальных парков уже включили 49 парков 22 июня 2021, 17:35
В НАПК поражены скоростью реакции ОАСК на иск Шмыгаля по предписанию Витренко 18 июня 2021, 17:20
Шмыгаль о предписании НАПК по Витренко: Решение суда будет лучшим решением ситуации 18 июня 2021, 15:50
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!