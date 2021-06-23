Шмыгаль: Во 2 квартале мы видим лучшие темпы роста всех секторов экономики

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Премьер Денис Шмыгаль заявил о лучших темпах роста всех секторов экономики во 2 квартале этого года, в целом по году правительственный прогноз остается неизменным.

Об этом он сказал на заседании правительства.

"Относительно экономической ситуации. Во втором квартале этого года после улучшения ситуации с пандемией мы видим лучшие темпы роста всех секторов экономики. В целом по году правительственный прогноз остается неизменным - ожидается, что экономика вырастет более чем на 4%", - заявил Шмыгаль.

По его словам, одним из факторов, который "может стать драйвером роста экономики", - это инвестиции и увеличение инвестиционной активности.

Напоминаем:

Ранее премьер Денис Шмыгаль заявил, что уже в 2 втором квартале этого года Украина выйдет на устойчивый тренд восстановления экономики.

В 1 квартале 2021 года реальный ВВП уменьшился на 2,2% по сравнению с первым кварталом 2020 года.

В обновленном макропрогнозе Минэкономики ухудшило ожидания роста реального ВВП в 2021 году с 4,6% до 4,1%, в 2022 году - с 4,3% до 3,8%.

МВФ обновил прогнозы развития экономики на ближайшие годы и улучшил оценку мировой экономики до 6% в 2021 году, одновременно по Украине Фонд ожидает рост ВВП на 4%.

Экономическая правда