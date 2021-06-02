Экс-первый заместитель министра экономики Кухта стал советником Галущенко

Павел Кухта, что в 2019 году был первым заместителем министра экономики, а также временно возглавлял ведомство в 2020 году, стал советником министра энергетики Германа Галущенко.

Об этом Кухта написал в Facebook, пресс-служба Минэнергетики.

Сегодня министр энергетики Герман Галущенко провел встречу с главой миссии МВФ в Украине. Участие также приняли его советники Елена Зеркаль и Павел Кухта.

"С сегодняшнего дня буду помогать министру энергетики в качестве советника", - написал Кухта.

Ранее он уже занимал должность заместителя министра экономики с сентября 2019 года по март 2020 года. Министром тогда был Тимофей Милованов, который отказался возглавлять ведомство после смены правительства.

Тогда же Кухту назначили исполняющим обязанности министра экономики до назначения Игоря Петрашко. В апреле Кухта ушел с должности первого заместителя.

Напоминаем:

Верховная Рада 29 апреля поддержала кандидатуру Германа Галущенко на должность министра энергетики Украины - он стал первым постоянным министром за более года работы правительства Дениса Шмыгаля.

Экономическая правда