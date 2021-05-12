Реальный прожиточный минимум более чем вдвое превышает официальный – министр

Сегодня реальный прожиточный минимум более чем вдвое превышает законодательно установленный - приближение его размера к фактическому значению сдерживает то, что к его величине привязаны более 180 различных видов выплат.

Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная, передает пресс-служба ведомства.

"Никто не будет отрицать, что размер прожиточного минимума, который мы имеем сегодня, низкий и как базовый социальный стандарт не выполняет своей функции. Сегодня реальный прожиточный минимум более чем вдвое превышает законодательно установленный.

Основным сдерживающим фактором для приближения размера прожиточного минимума к его фактическому значению является то, что к величине прожиточного минимума привязаны более 180 различных видов выплат, часть из которых не имеет никакого отношения к прожиточному минимуму как базового социального стандарта (например, штрафы, сборы, денежные взыскания и т.д.)", - заявила она.

В Минсоцполитики объяснили, что любое увеличение прожиточного минимума автоматически приводит к пересчету значительного количества выплат и необходимости изыскания дополнительных расходов бюджетов всех уровней.

"Прожиточный минимум - это базовый государственный социальный стандарт. Он должен быть основой для определения размеров социальных гарантий и доходов, которые являются основным источником существования людей. Это, в частности, минимальная заработная плата, минимальная пенсия по возрасту и другие государственные социальные пособия.

Поэтому важно, чтобы размер прожиточного минимума был достаточным для удовлетворения базовых потребностей людей и был средством предотвращения и сокращения масштабов бедности", - заявила Лазебная.

По ее словам, Минсоцполитики совместно с Институтом демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАНУ изучали международный опыт определения прожиточного минимума и практики его применения.

Министерство разработало ряд законопроектов, которые одобрены правительством и поданы в Верховную Раду.

Среди нововведений:

новая методология определения прожиточного минимума и его применение исключительно для основных социальных гарантий (минимальной заработной платы, минимальной пенсии по возрасту, государственной социальной помощи, которая является основным источником доходов);

введение базовой величины для социальных выплат населению и базовой величины для социальных выплат на детей для расчета социальных выплат;

введение базовой величины для денежных платежей и взысканий и базовой величины для административных сборов.

"При этом ни одна из социальных выплат, которые сегодня получают граждане, не будет уменьшена", - заверили в ведомстве.

Напомним:

Министерство социальной политики ориентировочно оценивает прожиточный минимум в 4100 гривень в месяц вместо нынешних 2270 грн/месяц, а средний показатель этой величины должен составлять 4,546 тыс грн по сравнению с нынешними 2,189 тыс грн.

Ранее министр соцполитики Марина Лезебная говорила, что реальная стоимость прожиточного минимума в Украине на сегодняшний день составляет 4,2-4,3 тысячи гривень.

Экономическая правда