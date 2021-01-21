Минсоцполитики оценивает прожиточный минимум для трудоспособных в 4100 гривень в месяц

Министерство социальной политики ориентировочно оценивает прожиточный минимум в 4100 гривень в месяц вместо нынешних 2270 грн/месяц, а средний показатель этой величины должен составлять 4,546 тыс грн по сравнению с нынешними 2,189 тыс грн.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на материалы, которыми располагает агентство.

"Прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц - 3 967,89 грн (4 546,14 грн - с учетом суммы обязательных платежей)", - говорится в расчетах Минсоцполитики.

Согласно расчетам, в разрезе социальных и демографических групп прожиточный минимум для детей до 6 лет в месяц должен составлять 3 714,72 грн по сравнению с нынешними 1921 грн, для детей 6-18 лет - 4 560,99 грн (сейчас 2395 грн), для трудоспособных - 4 115,75 грн или 5 112,73 грн с учетом обязательных платежей (сейчас 2270 грн), а также для тех, кто потерял трудоспособность - 3 370,19 грн (1769 грн).

Напомним:

Ранее министр соцполитики Марина Лезебная говорила, что реальная стоимость прожиточного минимума в Украине на сегодняшний день составляет 4,2-4,3 тысячи гривень.

С 1 декабря 2020 года в Украине вырос прожиточный минимум и размер минимальной пенсии.

Прожиточный минимум на одного человека установлен в расчете на месяц в размере с 1 января 2020 года - 2027 гривень, с 1 июля - 2118 гривень, с 1 декабря - 2189 гривень.