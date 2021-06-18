Банки выдали кредитов по госгарантиям на 3 миллиарда

По состоянию на 1 июня 2021 года через инструмент госгарантий на портфельной основе 10 банков предоставили 1570 кредитов на общую сумму 3 млрд 265 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

"Обязательства по основному долгу, который частично обеспечен государственными гарантиями на портфельной основе, составляли 1 млрд 538 млн гривен. Это около 39% от общего лимита гарантий, предоставленных в 2020 году (3 млрд 930 млн гривен).

При этом в мае текущего года предоставлено 297 кредитов на сумму 778 млн грн с обязательством по долгу в 372 млн грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за первые 4 месяца работы программы АО КБ "Приватбанк" полностью исчерпал лимит гарантий - 100%, выдав 936 кредитов на общую сумму 852 млн грн.

Среди регионов по сумме выданных кредитов по программе лидирует Киев - 343 млн грн. Также большим спросом программа пользуется во Львовской (206 млн грн) и Киевской (191 млн грн) областях.

"По виду экономической деятельности больше всего кредитов, частично обеспеченных государственными гарантиями на портфельной основе, выдавалось в сфере сельского хозяйства (1077), оптовой и розничной торговли (933) и перерабатывающей промышленности (745)", - добавили в Минфине.

Напомним:

Портфельные гарантии - это обязательства государства погасить перед банком до 80% нескольких кредитов (кредитного пула) предпринимателя, если он обанкротится.

Предполагается, что государственные гарантии на портфельной основе будут предоставляться в пределах 3% от плановых доходов общего фонда госбюджета или около 30 млрд грн. Из них львиная доля достанется "Укравтодору".

В программе правительства по государственным гарантиям под кредиты для микро- и малого бизнеса приняли участие 11 банков: из госбюджета 2020 года выделили почти 4 млрд грн, а портфель таких кредитов может достичь 7,8 млрд грн.

Государственный "Укргазбанк" выдал первый в Украине кредит, который обеспечен портфельной гарантией от государства - кредит в размере 1,5 млн грн сроком на 2 года получил предприниматель из Черновицкой области для расширения своего производства.

Приватбанк открыл кредитование предпринимателей и МСБ по программе государственных гарантий.

3 сентября Верховная Рада поддержала законопроект №3659-д о предоставлении государственных гарантий на портфельной основе.

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Экономическая правда